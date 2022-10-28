Ново-Огарево, Московская область, , 17:55 — REGNUM Необходимо сделать выводы из проблем, выявленных в ходе частичной мобилизации в России, и модернизировать всю систему работы военкоматов. Об этом заявил 28 октября президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Вы сами отметили, что на первом этапе были определённые проблемы, сложности. Это наверное было неизбежно, имея в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы. Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов», — сказал глава государства.

Напомним, ранее в ходе встречи глава Минобороны доложил президенту о завершении частичной мобилизации. По его словам, для отправки в войска были призваны 300 тысяч человек.