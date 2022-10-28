Луганск, , 17:53 — REGNUM Очередной гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Луганск. В составе груза — продукты питания и медикаменты. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ЛНР 28 октября.

Гуманитарный конвой МЧС РФ Dnr-online.ru

«Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из четырёх автомобилей, доставил в Луганск продукты питания (гречку) весом 60 тонн и медикаменты», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в обстреливаемый со стороны ВСУ Стаханов привезли строительные материалы и технику.