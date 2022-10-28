Москва, 28 октября 2022, 17:56 — REGNUM Многие артисты московского театра «Ленком» неоднократно ездили в Донецкую и Луганскую народные республики «без всякого указа». Об этом изданию News.ru рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Театр «Ленком»
Театр «Ленком»
krassotkin

«У нас это давно делается без всякого указа. Многие артисты уже ездили и в Донецкую, и в Луганскую области», — признался Варшавер. Он также отметил, что в настоящий момент каждый гражданин должен оказывать поддержку Родине, однако делать это необходимо по собственной воле.

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев (СРЗП) предложил отправлять артистов государственных театров в агитационные бригады на линию фронта. По словам Гусева, подобным образом артисты будут «вдохновлять» солдат.