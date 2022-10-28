Москва, 28 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Многие артисты московского театра «Ленком» неоднократно ездили в Донецкую и Луганскую народные республики «без всякого указа». Об этом изданию News.ru рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

krassotkin Театр «Ленком»

«У нас это давно делается без всякого указа. Многие артисты уже ездили и в Донецкую, и в Луганскую области», — признался Варшавер. Он также отметил, что в настоящий момент каждый гражданин должен оказывать поддержку Родине, однако делать это необходимо по собственной воле.

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев (СРЗП) предложил отправлять артистов государственных театров в агитационные бригады на линию фронта. По словам Гусева, подобным образом артисты будут «вдохновлять» солдат.