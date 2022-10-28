Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Стоимость носителя электронного билета «Подорожник», используемого для оплаты проезда на городском общественном транспорте Санкт-Петербурга, с 1 ноября увеличится с 60 до 80 рублей, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ «Организатор общественных перевозок».

Оплата проезда в транспорте картой «Подорожник» Kanash-info.ru

Как отметили в пресс-службе, стоимость «Подорожника» не менялась с 2017 года и это при том, что в реализацию электронный носитель поступает без коммерческой наценки — по себестоимости.

«Стоимость носителя электронного билета «Подорожник» с 1 ноября составит 80 рублей. Увеличение стоимости объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту», — объяснили в пресс-службе, напомнив, что покупатель может в течение 45 дней вернуть карту «Подорожник» обратно в кассу с возвратом той стоимости, по которой карта приобреталась (без стоимости проездного билета, записанного на карту).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 2023 года стоимость проезда на метро Петербурга повысится на пять рублей, до 70 рублей. В рамках ранее введённого пересадочного тарифа стоимость первой поездки по «Подорожнику» может составить 44 рубля, а вторая — 10 рублей, как это действует и сейчас.

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