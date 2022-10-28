Ново-Огарево, Московская область, , 17:56 — REGNUM Не дожидаясь повесток из военных комиссариатов в Вооруженные силы РФ вступили 13 тысяч добровольцев, сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

Добровольцы и губернатор Олег Кожемяко Пресс-служба правительства Приморья

Об этом он заявил в ходе доклада о завершении частичной мобилизации в России.

«Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал Сергей Шойгу.