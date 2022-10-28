Краснодар, 28 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Очереди на паром в Краснодарском крае ожидают более 800 грузовиков. Это водители, прибывшие на временные стоянки и вставшие в электронную очередь до 27 октября, а также те, кто перевозит приоритетные для отправки в Крым товары. Об этом 28 октября ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Кубани.

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«Сотрудники останавливают въезжающие на Кубань большегрузы, уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, её направляют по альтернативному маршруту или на железнодорожный транспорт», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что на всех временных стоянках, развёрнутых на Кубани, есть пункты обогрева, волонтёры раздают водителям воду, чай и горячие обеды.