Ново-Огарево, Московская область, 28 октября 2022, 17:46 — REGNUM Мероприятия по проведению частичной мобилизации завершены, сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.
По его словам, оповещение граждан также прекращено.
«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.
При этом он пояснил, что военкоматы продолжают комплектование войск в рамках приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.
Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 1300 чиновников разного уровня ушли в войска по мобилизации — Шойгу