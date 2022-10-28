Ново-Огарево, Московская область, , 17:46 — REGNUM Мероприятия по проведению частичной мобилизации завершены, сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

Перед вылетом в Рим Владимир Путин провёл рабочую встречу с Сергеем Шойгу Kremlin.ru

По его словам, оповещение граждан также прекращено.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

При этом он пояснил, что военкоматы продолжают комплектование войск в рамках приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.

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