Ново-Огарево, Московская область, 28 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Мероприятия по проведению частичной мобилизации завершены, сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

Kremlin.ru Перед вылетом в Рим Владимир Путин провёл рабочую встречу с Сергеем Шойгу

По его словам, оповещение граждан также прекращено.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

При этом он пояснил, что военкоматы продолжают комплектование войск в рамках приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.