Таллин, 28 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум.

Эстония

Сразу два ведущих СМИ Эстонии — Postimees и Eesti Раevaleht — опубликовали материалы, из которых следует, что известный своими антироссийскими и русофобскими выступлениями и инициативами политик, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и член правления правящей Реформистской партии Марко Михкельсон фотографировал несовершеннолетнего обнаженного ребенка.

По словам Михкельсона, скандал связан с «запутанными семейными отношениями» и спором об опеке. Он заявил, что историю «вытащили на свет» его политические оппоненты.

История с фотографированием произошла в 2020 году, и судебное разбирательство по данному гражданскому делу было урегулировано мировым соглашением сторон. Однако журналисты изданий посчитали, что у политика не должно быть скелетов в шкафу.

«Поскольку Эстонская Республика проводит внешнюю политику, основанную на ценностях, наши лидеры в области внешней политики также должны иметь кристально чистый бэкграунд», — заявил главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги.

Как сообщил Eesti Раevaleht, во многом из-за этой истории Михкельсон не стал министром обороны в январе 2021 года, когда Реформистская партия формировала правительство.