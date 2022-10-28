Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Злоумышленник, испортивший краской портрет Героя России на информационном щите в Московском районе Санкт-Петербурга, заплатит штраф. Об этом 28 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

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К административной ответственности Яна Фегеле привлёк Московский районный суд. Его обвиняют в совершении правонарушения по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»; «Мелкое хулиганство»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вандал испортил краской портрет Героя России между станциями «Парк Победы» и «Московская». Вскоре подозреваемый был задержан правоохранительными органами. В пресс-службе судов отметили, что вандал испортил портрет подполковника Вячеслава Кабицкого.

Сумма причинённого ущерба ООО «Оутдор Медиа Менеджмент» составила 18,6 тыс. рублей. Свою вину Фегеле признал и раскаялся. Он заявил, что таким действием хотел выразить «протест милитаризму». Суд арестовал вандала на одни сутки и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.