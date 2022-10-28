Куйбышев, Новосибирская область, , 17:45 — REGNUM В новосибирском Куйбышеве 28 октября домой отпустили около 100 мобилизованных. Мужчинам сказали, что в их услугах больше не нуждаются, сообщает здание «Прецедент» со ссылкой на горожан.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что около 100 мобилизованных из Куйбышева должны были забрать 28 октября. Многих пришли проводить родственники и друзья. Но к ним вышел военком и сообщил, что пришёл некий приказ и все могут быть свободны. Мужчинам раздали военные билеты.

В военном комиссариате Куйбышевского района информацию подтвердили, уточнили, что «пока никаких распоряжений не поступало, поэтому не можем сказать, по какой именно причине отпустили». В военкомате предположили, что «возможно, в других районах добрали необходимое количество».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что план по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября.

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