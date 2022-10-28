Куйбышев, Новосибирская область, 28 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В новосибирском Куйбышеве 28 октября домой отпустили около 100 мобилизованных. Мужчинам сказали, что в их услугах больше не нуждаются, сообщает здание «Прецедент» со ссылкой на горожан.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Отмечается, что около 100 мобилизованных из Куйбышева должны были забрать 28 октября. Многих пришли проводить родственники и друзья. Но к ним вышел военком и сообщил, что пришёл некий приказ и все могут быть свободны. Мужчинам раздали военные билеты.

В военном комиссариате Куйбышевского района информацию подтвердили, уточнили, что «пока никаких распоряжений не поступало, поэтому не можем сказать, по какой именно причине отпустили». В военкомате предположили, что «возможно, в других районах добрали необходимое количество».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что план по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября.

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