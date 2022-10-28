Альметьевск, Татария, , 17:47 — REGNUM Nokian Tyres подписала с компанией «Татнефть» соглашение о продаже российских предприятий. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба финского производителя шин.

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«Компания Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО «Татнефть». Ожидается, что… цена покупки составит приблизительно 400 миллионов евро», — цитирует компанию РИА Новости.

Nokian Tyres прекратит деятельность в России после закрытия сделки, ее персонал перейдет к новому владельцу. Финская компания на российском рынке работала с 2005 года.

«Выход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres. Прекращение поставок шин из России отрицательно скажется на продажах, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года», — добавил производитель.

Компания планирует нарастить производство в Финляндии и США, а также инвестировать в новые возможности поставок в Европу.

Ранее ИА REGNUM передавало, в сентябре о продаже дочерней компании в России заявила шведская компания Electrolux.

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