Канберра, , 17:44 — REGNUM Атаман «Посольского» Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска (входит в состав Союза казаков-воинов России и зарубежья) Семён Боков организовал в Сиднее митинг в поддержку специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

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«Сейчас [на территории бывш. УССР] нет электричества, русские активизировались. Они пытаются минимизировать потери и остановить войну сейчас. Что произойдёт, если противостояние России и Киева закончится тем, что они пожмут руки и снова станут друзьями, братьями, как братская нация? Вы знаете, что они все — православные, и я [уверен], что всё это закончится миром. А потом русские и [жители территории бывш. УССР] будут стоять рядом, как это было в течение сотен лет», — считает австралийский казак.

«Глубинное государство ведёт эти войны, забирает наши свободы, наших детей, пытается отравить их не только медицинскими экспериментами, но и травит наших детей идеологией», — сказал Бойков.

Стоит отметить, что, несмотря на активно проводимую антироссийскую пропаганду, многие австралийцы поддерживают решение президента России о проведении специальной операции на территории бывш. УССР.