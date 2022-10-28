Ново-Огарево, Московская область, 28 октября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. После завершения частичной мобилизации в России военные комиссариаты продолжат укомплектовывать войска только добровольцами и контрактниками. Об этом сообщил 28 октября министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Шойгу

«Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — сказал министр.

Ранее глава Минобороны сообщил, что в ходе частичной мобилизации в России призвано для отправки в войска 300 тысяч человек.