Таллин, 28 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Согласно государственному плану содержания дорог Эстонии на период 2021–2030 годов, вокруг второго по значению и населению города страны Тарту должны быть построены две объездные дороги, однако теперь этот план завис в воздухе. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Целью предлагаемых объездов является строительство объездной дороги Кяревере и участка Кардла-Тарту на шоссе Таллин-Тарту-Выру-Лухамаа. Есть также план построить северный обход Тарту, о котором говорится уже много лет.

Ожидалось, что такие работы начнутся в 2025 году, но, поскольку строительство объездных дорог оказалось дороже первоначальных расчетов, их строительство будет отложено на неопределенное время.

Март Микелис, руководитель отдела проектирования Департамента транспорта, сообщил, что из-за задержки финансирования не проводится запланированный на 2022 год выкуп участков земли у местных владельцев под будущие автотрассы. А без этого реализация плана невозможна, признался он.

Сообщается, что к концу ноября 2022 года ожидается представление нового плана проведения работ с новыми расчетами по расходам, а пока проект строительства объездных дорог вокруг Тарту остается в замороженном состоянии.