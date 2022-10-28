Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Официальное завершение частичной мобилизации в Санкт-Петербурге, как и в любом другом регионе России, может произойти только после указа должностного лица, который её объявил, то есть президента России, сообщил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в Западном военном округе (ЗВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Напомним, что 28 октября администрацией Петербурге было объявлено о завершении основных мероприятий по частичной мобилизации в городе на Неве. В пресс-службе Смольного уточнили, что под этим подразумевается то, что все подлежащие мобилизации граждане получили повестки. При этом работа по завершению сбора личного состава продолжается.

«Дата завершения частичной мобилизации может быть объявлена только тем должностным лицом, которым было объявлено проведение этого мероприятия», — сказал ИА REGNUM источник, напомнив, что 21 сентября о начале частичной мобилизации объявил президент России.

Добавим, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом доложил, что в ходе частичной мобилизации в России призвано для отправки в войска 300 тыс. человек, мобилизация завершена.

Напомним, 14 октября на пресс-конференции в Астане Владимир Путин сообщил, что мобилизация продлится еще в течение двух недель. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь уточнял, что она завершится к ноябрю, после чего в РФ начнется осенняя призывная кампания. Кроме того, в парламенте страны считают, что президент может не выпускать отдельный указ о завершении мобилизации, поскольку законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» выпуск такого указа не предусмотрен, предусмотрен только указ о демобилизации.