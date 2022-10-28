Екатеринбург, 28 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. На фасаде одного из зданий Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге открыли арт-объект в честь музыкальной группы «Наутилус Помпилиус». Кадры с церемонии открытия опубликованы в Сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Culture.ru Вячеслав Бутусов

Место для установки таблички выбрали не случайно: именно в стенах Уральского государственного архитектурно-художественного университета коллектив проводил свои первые репетиции. Автором арт-объекта выступил Павел Мунс.

Отмечается, что открытие таблички приурочено к 50-летию Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Напомним, группа «Наутилус Помпилиус» была основана Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким в 1982 году. Спустя год коллектив представил свой дебютный альбом, впоследствии став одной из самых известных советских рок-групп.