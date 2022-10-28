Рига, 28 октября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. С конца ноября 2021 года АО Rigas siltums, отвечающее за центральное отопление столицы Латвии, повысит тариф на тепловую энергию еще на 8% — со 170,59 евро за мегаватт-час (МВтч) до 183,86 евро за МВтч.

Батарея

Об этом сообщило латвийское издание press. lv, отметив, что разработанный компанией тарифный проект представлен в Комиссию по регулированию общественных услуг. Компания планирует повышение тарифа с 28 ноября, а с 15 августа 2023 года планируется незначительное снижение тарифа.

Увеличение действующего тарифа на тепловую энергию связано с повышением цен на щепу и покупную тепловую энергию, говорится в обосновании компанией необходимых изменений тарифа.

Как сообщало ИА REGNUM, АО Rigas siltums в октябре 2022 года уже резко увеличивал тарифы на тепло в столице Латвии, подняв цены в два раза — с 85,45 евро за МВтч до 170,59 евро за МВтч.