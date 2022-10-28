Ново-Огарево, Московская область, , 17:37 — REGNUM Более 1,3 тыс. работников органов исполнительной власти разного уровня призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей», — сказал Сергей Шойгу.

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