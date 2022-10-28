Москва, , 17:42 — REGNUM Складывающаяся на арктических границах России ситуация требует усиления береговой охраны и принятия ряда других превентивных мер. Об этом сегодня, 28 октября, в ходе заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики заявил вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

«Текущая ситуация требует особого внимания к этому вопросу, в том числе усиления береговой охраны и ряда других превентивных мер <…> Были некоторые пожелания, связанные со сроками строительства необходимых для защиты рубежей нашей Родины судов. Такие поручения министерству промышленности даны, судостроительные корпорации тоже этим будут заниматься», — сказал Трутнев.

Кроме того, он отметил, что развитие Арктики остаётся одним из приоритетов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России 27 октября отработал в Баренцевом море ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО.

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