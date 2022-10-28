Москва, 28 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В ходе частичной мобилизации в России призвано для отправки в войска 300 тысяч человек. Об этом сообщил 28 октября министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сообщил он.

Ранее Шойгу доложил Путину, что все проблемы со снабжением военнослужащих, возникшие на начальном этапе мобилизации, к настоящему времени решены.