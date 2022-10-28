Таллин, , 17:27 — REGNUM

Евро

Серия памятных золотых монет Банка Эстонии, поступивших в продажу 25 октября 2022 года, оказалась дефектной, говорится в официальном сообщении главного финансового учреждения страны.

В связи с обнаружением дефектов продажа золотых монет временно прекращена. Подчеркивается, что речь идет о производственном дефекте, из-за которого на монетах со временем появляются пятна. Во многих случаях дефект можно обнаружить только с лупой или микроскопом.

Владельцам монет, купленных в интернет-магазине Omniva, в ближайшее время разошлют письмо с инструкциями о возврате или замене, а если монета была куплена в магазине в музее Банка Эстонии, то вернуть или обменять монету можно будет в том же магазине.

Партия памятных золотых монет Банка Эстонии посвящена 600-й годовщине первого Лифляндского ландтага. Ее тираж составляет 3 000 штук, стоимость одной монеты — 250 евро. Монеты чеканились в Португалии и были доставлены в Эстонию в июне 2022 года.

Проводившаяся тогда проверка проблем с качеством не выявила.