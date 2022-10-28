Ярославль, , 17:42 — REGNUM В Ярославском районе построят школу и многофункциональный центр. Это будет сделано в рамках реализации проекта развития района. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Строительство школы в Ярославле City-yaroslavl.ru

«Теперь сможем построить в поселке Заволжье школу на 350 учащихся, а в деревне Пестрецово — многофункциональный центр. Кроме того, в Заволжье будет модернизирована система уличного освещения и организован бесплатный доступ к интернету на территории у Дома культуры. На эти цели регион получит из федерального бюджета более 570 млн рублей. Ещё 55 млн рублей на реализацию проекта будет выделено из областного и муниципального бюджетов и 85 млн рублей — из внебюджетных источников», — рассказал Михаил Евраев.

На реализацию проекта будет выделено 571 миллионов рублей от Министерства сельского хозяйства РФ. Деньги выделяются по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», реализацию которой на территории региона обеспечивает правительство области. Программа действует в регионе с 2020 года.