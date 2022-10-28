Ново-Огарево, Московская область, , 17:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу передать его благодарность всем мобилизованным и добровольцам, вступившим в Вооруженные силы.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу Kremlin.ru

Об этом он сказал 28 октября во время встречи с главой Минобороны РФ в Ново-Огарёво, посвящённой вопросам частичной мобилизации.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. Прошу вас эти слова благодарности передать в войска», — сказал Владимир Путин.