Нижний Новгород, , 17:25 — REGNUM По факту отравления семьи из пяти человек угарным газом начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

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Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой плитой и колонкой. Все оборудование и газовые коммуникации осматриваются следователями. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Уточняется, что все пятеро пострадавших, в том числе дети в возрасте 1,5 и 7 лет, госпитализированы. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, жители дома №29 по улице Дворовой почувствовали себя плохо — это двое взрослых и трое детей. Всем была оказана медицинская помощь, несовершеннолетние госпитализированы, отмечали ранее в прокуратуре Нижегородской области. Надзорное ведомство также проводит проверку по факту происшествия.

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