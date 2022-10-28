Рига, 28 октября, 2022, 17:25 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Находившаяся в Латвии с официальным визитом президент Европарламента Роберта Метсола похвалила страну за «сохранение демократических ценностей». Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

Метсола также заявила, что Латвия — «оплот надежды, перемен и стойкости» всей Европы. Издание решило по теме высказывания главы главного законодательного органа Евросоюза перечислить те «демократические ценности», которыми Латвия «отличилась».

«По такому случаю напомним, какие «демократические ценности» сохранила Латвия: неграждане Латвии по-прежнему лишены права голоса; все образование (в том числе дошкольное) полностью переведено на латышский язык; партиям, выступающим в защиту прав русскоязычных, угрожают их ликвидацией; журналисты и правозащитники преследуются спецслужбами, многие из них уже в тюрьме (по сфабрикованным делам); российские телеканалы и сайты заблокированы; ВНЖ и визы гражданам РФ и Белоруссии больше не выдаются (для продления ВНЖ надо сдать экзамен по латышскому); снос всех советских памятников (и выкапывание могил солдат); инициативы запретить общение на русском языке повсеместно; призывы говорить (и думать) на латышском».

«И это, разумеется, не все», — так завершил свое перечисление Telegram-канал портала BaltNews.