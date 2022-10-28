Петрозаводск, , 17:29 — REGNUM В митинге в поддержку специальной военной операции России в Петрозаводске приняли участие более 350 человек. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе администрации Республики Карелия.

Митинг в поддержку спецоперации в Петрозаводске Пресс-служба администрации Республики Карелия

Организатором акции выступила организация «Волонтеры Победы». Участники собрались у Мемориала воинам Карельского фронта «Аллея Памяти и Славы». Среди них были представители общественных объединений, работники образовательной сферы, студенты и жители Петрозаводска.

Выражая солидарность, участники акции высказали слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину и военнослужащим Вооруженных Сил РФ. Участники принесли на митинг российские триколоры.

«Я хочу поблагодарить наших земляков. Они находятся в тяжелых условиях, но с честью выполняют свой долг. Они нашли мужество встать в ряды защитников нашей Родины», — заявил представитель Петрозаводского президентского кадетского училища Виктор Попович.

Митинг сопровождался музыкальными произведениями. Их подготовила вокально-хореографическая студия «Поколение». Ранее ИА REGNUM сообщало, что на мероприятии выступят творческие коллективы города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петрозаводске пройдёт акция в поддержку спецоперации