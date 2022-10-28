Сампурский район, , 17:24 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту столкновения грузового автомобиля и пригородного поезда на железнодорожном переезде в Сампурском районе Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело Sledcom.ru

Установлено, что 17 октября водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд перед электричкой сообщением Тамбов — Обловка. В поезде находились около 40 пассажиров, 14 из них получили различные травмы и были госпитализированы. На месте столкновения погиб помощника машиниста, а электричка сошла с рельс.

Прокуратура района взяла на контроль ход расследования уголовного дела.