Сампурский район, Тамбовская область, 28 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту столкновения грузового автомобиля и пригородного поезда на железнодорожном переезде в Сампурском районе Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Установлено, что 17 октября водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд перед электричкой сообщением Тамбов — Обловка. В поезде находились около 40 пассажиров, 14 из них получили различные травмы и были госпитализированы. На месте столкновения погиб помощника машиниста, а электричка сошла с рельс.

Прокуратура района взяла на контроль ход расследования уголовного дела.