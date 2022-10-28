Нью-Мексико, США, , 17:30 — REGNUM Полиция в американском штате Нью-Мексико завершила расследование убийства оператора Галины Хатчинс, в которую выстрелил актёр Алек Болдуин во время съёмочного процесса. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

В настоящий момент дело передано прокурору округа, который «приступит к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений». Отмечается, что решение о необходимости обвинения Болдуина в инциденте до сих пор не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съемки вестерна «Ржавчина», во время которых в 2021 году Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, могут возобновиться в США. Сейчас съемочная группа рассматривает новые площадки, в том числе Калифорнию (США).

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