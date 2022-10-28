Орел, , 17:29 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения более 1,7 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Культура», возбуждено по материалам прокуратуры Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 28 октября старший помощник облпрокурора Татьяна Цуканова.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Надзорное ведомство установило, что в декабре 2021 года в рамках реализации национального проекта «Культура» муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств имени М. А. Балакирева» был заключён контакт на капремонт, подрядчиком выступило ООО «Строй-гарант».

«Однако при производстве работ подрядной организацией использованы материалы, не соответствующие проектной документации, в результате школе искусств причинен ущерб на сумму более 1,7 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что в настоящее время контракт с прежним подрядчиком расторгнут, работы ведёт другая организация.