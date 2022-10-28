Ниш, Сербия, 28 октября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Важно, чтобы Сербия согласовала внешнюю политику и политику безопасности с политикой Евросоюза, так как членство в ЕС подразумевает, что страны-члены этой организации разделяют общие ценности. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 28 октября во время визита в Сербию.

Урсула фон дер Ляйен

«Мы рассчитываем на вас как на надежного партнера, так как вместе мы сможем защищать общие принципы», — процитировал телеканал РТС слова фон дер Ляйен.

Глава ЕК также поблагодарила сербские власти за то, что до конца года Белград согласует визовую политику с ЕС.

Напомним, что Брюссель требует от Белграда, чтобы он присоединился к антироссийским санкциям, так как соглашение о стабилизации и ассоциации, подписанное между Сербией и ЕС, подразумевает, что страны-кандидаты должны проводить общую с Евросоюзом внешнюю политику.