Канберра, , 17:27 — REGNUM Один из лидеров австралийской оппозиции, подполковник спецназа австралийской армии Рикардо Боси на прошедшем митинге назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского «геем-стриптизёром в коже».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Киевское руководство, как известно, глава хазарской мафии, голова змеи, принадлежащая глобалистам. Австралия — не суверенное государство, оно также принадлежит глобалистам. Зеленский — не президент, он гей-стриптизёр, одетый в кожу. Эта хазарская мафия уничтожается, и это неизбежно. Это битва, в которую вовлечена Россия. Они разрушают мировой центр детской проституции и торговли людьми, отмывания денег, центр наркомании, центр лабораторий биооружия. Хазарская мафия и киевское правительство — голова змеи, и [президент России] Владимир Путин отрезает эту голову», — сказал Рикардо Боси.

ИА REGNUM напоминает, что Россия продолжает специальную военную операцию на территории бывш. УССР, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР.