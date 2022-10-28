Тамбов, 28 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В России первую коллекцию одежды из серии «Города», ранее представленной на федеральном форуме «Среда для жизни», посвятят Тамбову. Запускается линия «Тамбовский товарищ», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тамбовского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Первые концептуальные модели были представлены на форуме «Среда для жизни», который прошёл в Тамбове в августе 2022 года при поддержке корпорации ДОМ. РФ. По инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова в качестве участников были приглашены представители бренда DNK. Russia. Власти поясняют, что культурные коды городов можно транслировать не только через сувениры, но и с помощью моды.

Подробнее: В Тамбове проходит всероссийский форум «Среда для жизни»

В рамках нового проекта «Города» компания разработала коллекцию одежды «Тамбовский товарищ», где по-новому раскрыты культура и традиции регионов России. Отмечается, что тамбовская серия призвана разрушить стереотипы, сложившиеся вокруг старого российского города: дизайнеры DNK переосмыслили негативный смысл фразы «Тамбовский волк тебе товарищ!» и появилось название коллекции «Тамбовский товарищ», где «волк — это верный друг не только Тамбова», но и производителя одежды.

Дизайнеры воплотили «тамбовского товарища» в нескольких стилях — стимпанк, поп-арт и геометрия.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Тамбовской области прошёл всероссийский форум «Среда для жизни», который является главной площадкой Минстроя России и акционерного общества «ДОМ. РФ» в части обсуждения проектов жилищного строительства, благоустройства и развития городской среды.