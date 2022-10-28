Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

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Уголовное дело расследует второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. Речь идёт о получении взятки в особо крупном размере. Гражданину грозит до 15 лет колонии и штраф в 70-кратном размере взятки.

Сотрудники ФСБ продолжают выяснять обстоятельства совершённого преступления. Также проводятся сбор и закреплению доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, зампрокурора был задержан за получение взятки.

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