Екатеринбург, 28 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

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Уголовное дело расследует второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. Речь идёт о получении взятки в особо крупном размере. Гражданину грозит до 15 лет колонии и штраф в 70-кратном размере взятки.

Сотрудники ФСБ продолжают выяснять обстоятельства совершённого преступления. Также проводятся сбор и закреплению доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, зампрокурора был задержан за получение взятки.