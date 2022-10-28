Рига, , 17:20 — REGNUM Прокуратура Латвии предъявила обвинения известному общественному активисту и журналисту русской Латвии Владимиру Линдерману, журналист пообещал властям «громкий» судебный процесс. Об этом Линдерман сообщил на своей странице в социальных сетях.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналист отметил, что не признает себя виновным: «Считаю предъявленные мне обвинения надругательством над основами права и здравым смыслом».

Линдерман сообщил, что его обвиняют в совершении преступлений по двум статьям латвийского уголовного закона: 74.1 и 78, часть вторая. А именно: в «оправдании преступлений против человечности и мира, и военных преступлений» (подразумеваются действия России в отношении б. УССР). И в «возбуждении национальной ненависти».

Линдерман отвергает подобные обвинения и приводит свои аргументы.

«Допустим, «оправдание военных преступлений». Что, где-либо в мире состоялись судебные процессы, признавшие граждан России виновными в совершении военных преступлений на б. УССР? Мне о таких процессах ничего не известно. Слышу и читаю только политические декларации и бесконечные повторы в СМИ», — заявил он.

Что касается «возбуждения национальной ненависти», то журналист подчеркнул, что никогда в своих письменных и устных высказываниях не прибегал к hate speech («речь ненависти») в отношении какой-либо нации.

«Как можно обвинять человека в оправдании преступления, которое не признано преступлением в судебном порядке? Это логический абсурд. И сюжет для антиутопии», — делает выводы Линдеман и предупреждает власти страны: «Тихо засудить меня за закрытыми дверями, если кто-то на это рассчитывает, не получится. Обещаю».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2022 года Владимир Линдерман был выпущен на волю под залог в 6 000 евро после нахождения под стражей с июня нынешнего года. Полиция Латвии задержала его по подозрению в «прославлении и оправдании военных преступлений и преступлений против мира» — за публикации в социальных сетях и интервью различным российским СМИ.