Москва, 28 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Все проблемы со снабжением военнослужащих, возникшие на начальном этапе мобилизации в России, решены. Об этом заявил 28 октября министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Mil.ru Сергей Шойгу

«На начальном этапе мобилизации были проблемы со снабжением разными видами довольствия, сегодня эти проблемы решены», — сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что «все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих контрактников».