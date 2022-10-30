Москва, , 22:08 — REGNUM Законопроект о пенсионном обеспечении родителей, воспитывающих детей, разработали парламентарии фракции ЛДПР во главе с депутатами Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком.

В случае принятия закона за рождение и воспитание четырех и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5 217,7 рублей.

Инициатива направлена на стимулирование рождаемости в России, отметил Нилов.

Сейчас периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы и (или) другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В настоящее время за год человек может заработать максимум 10 баллов.

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