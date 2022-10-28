Бишкек, , 17:11 — REGNUM В ходе аудита муниципального предприятия «Бишкексвет» специалисты выявили недостачу и финансовые нарушения почти на 140 млн сомов (104 млн рублей). Об этом сообщает мэрия столицы Киргизии.

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В их числе необоснованная выплата зарплат, содержание «мёртвых душ» и необоснованное расширение штата сотрудников — на сумму более 95,6 млн сомов (71,4 млн рублей), и необоснованное списание денег на аренду спецтехники — ещё около 27,9 млн сомов (20,8 млн рублей).

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Также руководство «Бишкексвета» уличили в заключении фиктивных договоров, недостачах, нарушениях по госзакупкам и сокрытии задолженности поставщиков — на общую сумму около 10 млн сомов (более 7,4 млн рублей).

Материалы о результатах внутреннего аудита представители столичного муниципалитета передали в правоохранительные органы.

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