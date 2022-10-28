Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси подвергся нападению в собственном доме, сообщают 28 октября американские СМИ.

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По их данным, неизвестный злоумышленник ворвался в его дом в Сан-Франциско и избил 82-летнего Пола Пелоси.

В результате потерпевший был госпитализирован, нападавшего задержали полицейские.

По данным СМИ, мотивы нападавшего пока не выяснены. Не исключается связь этого инцидента с предстоящими ноябрьскими выборами в Конгресс США.

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