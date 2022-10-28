Старый Оскол, Белгородская область, 28 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик выжил после нападения на него с ножом собственной матери в Старом Осколе Белгородской области. Женщину отправили в колонию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Семейная ссора произошла в ночь на 4 января 2022 года. Мальчик попросил у матери разрешения продолжить просмотр телевизора. Пьяная злоумышленница отказала ему, избила, а потом, разозлившись на плач ребёнка, взяла на кухне нож и ударила им сына. Спасти мальчика удалось благодаря неравнодушным соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.