28 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили сообщение ФСБ, согласно которому на Ставрополье задержали группу из четырёх человек, готовивших теракт.

Тимур Кондратьев, , 20:25 — REGNUM Сообщение Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) о том, что в Ставропольском крае задержали группу из четырёх человек, готовившихся совершить террористический акт, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Являясь сторонниками идеологии [киевских] националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — сообщается в релизе.

В тайнике, организованном злоумышленниками, сотрудники ФСБ нашли огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых. Среди прочего были обнаружена методическая литература, благодаря которой можно овладеть знаниями по организации массовых беспорядков.

«Не зря усилили меры безопасности. ФСБ — молодцы, хорошо отработали!» — написала Анна Ч.

Множество комментаторов выразили слова благодарности сотрудникам ФСБ, которые предотвратили очередной террористический акт, что спасло огромное число ни в чём не повинных граждан.

«Снимаю шляпу! Хотя ФСБ вряд ли прочтёт, но всё равно — снимаю шляпу. Удачи вам, спецы!» — обращается Даниф И.

«Слава Богу! Уже больше 80 штук предотвратили! Вот он — показатель безопасности!» — отметил Адриан М.

Некоторые комментаторы считают, что, предотвратив теракт, сотрудники ФСБ не только сохранили жизни гражданского населения, но и лишили врага кровавой информационной бомбы, которой он бы хвастался и кормил своё население, воспитывая в нём ненависть к русским.

«Молодцы, что сказать. Это же просто счастье, что не случилась беда большая. Наши спецслужбы бдят», — пишет Екатерина Н.

«Спасибо большое сотрудникам ФСБ за оперативную работу! Они предотвратили трагедию, которая могла бы унести жизни людей. Сейчас от Киева можно ожидать чего угодно, они уже давно начали использовать террористические методы», — подметил Арсений З.

Часть людей полагает, что Киев будет только наращивать свои попытки организации террористических актов на территории Российской Федерации. Таким образом он хочет показать хоть какие-то, пускай даже и извращённые, но успехи в борьбе против своего противника.

«Терроризм — единственное оружие, которое сейчас доступно Западу против России», — уверена Валя Я.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Слава Богу! Опять диверсии со стороны нацистов, просто жесть какая-то! Пусть не удивляются новому букету «Гераней» под Киевом», — написал Севастьян К.

Нашлись и те, кто уверен, что Киев не оставит взятую им на вооружение террористическую тактику, но ФСБ будет и дальше стоять на страже народа России.

«Рано радоваться. У ФСБ сейчас работы невпроворот. Киев уже не раз доказал, что готов самые серьёзные теракты организовать. Сначала грузовик на Крымском мосту взорвали, а теперь готовятся «грязную бомбу» бахнуть. Эти нацисты будут похлеще исламских террористов», — считает Максим Б.

Напомним, 28 октября пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщила о том, что в Ставропольском крае задержали группу из четырёх человек, готовившихся совершить террористический акт.