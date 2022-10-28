Москва, , 17:09 — REGNUM Выплаты, осуществляемые в рамках специальной военной операции, не должны оказать влияние на инфляцию в России. Об этом заявила 28 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не ожидаем, что эти дополнительные выплаты окажут проинфляционное воздействие до конца года», — сказала она в ходе пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, регулятор не наблюдает, чтобы домохозяйства, получающие эти выплаты, начали бы активно тратить их.

«Мы видим как раз, что несколько усилилась сберегательная модель поведения — сбережения в силу предосторожности», — пояснила он.

Вместе с тем глава ЦБ отметила, что ситуация может складываться по-разному в каждом регионе, в зависимости от уровня доходов населения. «Будем анализировать и мониторить», — сказала она.