Новосибирск, , 17:15 — REGNUM В Новосибирской области более 9 тысяч специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий получили отсрочку от мобилизации получили. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Всего в сфере информационно-коммуникационных технологий в Новосибирской области трудятся 30,5 тыс. сотрудников. На конец 2021 года в реестре аккредитованных IT-компаний находились более 3 тыс. новосибирских организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам губернатора Андрея Травникова, план по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября.

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