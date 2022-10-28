Новосибирск, 28 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области более 9 тысяч специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий получили отсрочку от мобилизации. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Всего в сфере информационно-коммуникационных технологий в Новосибирской области трудятся 30,5 тыс. сотрудников. На конец 2021 года в реестре аккредитованных IT-компаний находились более 3 тыс. новосибирских организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам губернатора Андрея Травникова, план по частичной мобилизации в Новосибирской области планируют выполнить к концу октября.

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