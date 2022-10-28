Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Парк государственного перевозчика Санкт-Петербурга ГУП «Пассажиравтотранс» пополнили 48 пассажирских автобусов отечественного производства на газомоторном топливе. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе правительства города.

Автобус «Волгабас» Дарья Драй © ИА REGNUM

Транспорт в качестве топлива использует газ, это более экологично. Петербург продолжает обновлять автобусы, заменяя старые на новые.

«Эти автобусы марки VOLGABUS закуплены в рамках обновления подвижного состава. В ноябре мы получим еще около 400 современных машин. Всего в этом году на улицы Петербурга выходит более 3200 новых автобусов», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Один такой автобус вмещает до 103 пассажиров, а разместиться на сиденьях могут 26 человек. Транспорт низкопольный, у него есть система для посадки маломобильных групп граждан и пассажиров с колясками.

Так как новая модель транспортного обслуживания предполагает отказ от наличной оплаты, в автобусах размещены устройства для оплаты банковскими картами и проездными билетами. Риск аварийных ситуаций сокращается из-за установленной интеллектуальной помощи водителю.

Напомним, что транспортная реформа в Петербурге проходила в три этапа. Первый вступил в силу 1 апреля 2022 года. Петербург продолжит обновлять автобусный парк. Город также закупит новые трамваи, троллейбусы и вагоны для поездов метрополитена.

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