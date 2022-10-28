Ош, Киргизия, , 17:08 — REGNUM В Киргизии откроют производство тяговых и бионических киберпротезов рук, в том числе детских. Об этом стало известно в ходе Российско-Киргизского инвестиционного форума, проходящего в городе Оше. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Сколково».

Протезы

Российская компания «Моторика» подписала с Республиканским учреждением протезно-ортопедических изделий соглашение о локализации производства с инвестициями до $1,5 млн (92 млн рублей), которые предоставит Российско-Киргизский фонд развития.

«Разработки и продукция «Моторики» востребованы практически во всех государствах СНГ. Одним из механизмов трансфера технологий, кооперации высокотехнологичных и инновационных компаний становится Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников Содружества на период до 2030 года», — заявил заместитель вице-президента фонда «Сколково» Александр Окунев.

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